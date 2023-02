Il Genoa batte la Spal 3-0 e si avvicina al Frosinone

Vittoria sofferta del Genoa che al Ferraris ha battuto la Spal per 3-0 con le reti arrivate solo nell'ultimo quarto d'ora. I rossoblù con questi tre punti si sono avvicinati alla capolista Frosinone adesso a -9 ieri battuta dal Parma. Hanno deciso la sfida di oggi le reti di Dragusin al 75', poi Gudmundsson al 93' e Salcedo al 96'. Per la Spal la quarta sconfitta nelle ultime cinque e la seconda con Massimo Oddo in panchina. Preoccupa un dato per i ferraresi: in 90' zero tiri in porta. La cura Oddo ancora non ha prodotto alcun effetto.