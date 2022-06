Il papà di Gnonto svela: “E’ interista, sogna di tornare a giocare in nerazzurro”

"Mio figlio è interista, il suo sogno è tornare a giocare con i nerazzurri, si è dispiaciuto quando è andato via. Non andremo a Cesena ha proseguito il padre del 18enne calcisticamente cresciuto nel vivaio dell'Inter - sono sicuro che farà bene. In pochi giorni ci è cambiata la vita, siamo contentissimi per lui. È pazzo per Messi. Tanto che la scorsa settimana è rimasto un'ora davanti allo spogliatoio dell'Argentina per farsi fare l'autografo. Ma capiterà di nuovo, magari per scambiarsi le maglie. Gli ho dovuto portare i libri per studiare in ritiro. Mi ha detto: 'Papà portameli perché mi sa che resterò qui per un bel po'".