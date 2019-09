Inghilterra, Kane: “I rigori? E’ solo questione di allenamento…”

Si è concluso con una vittoria per 4-0 il match di qualificazione ad Euro2020 che, quest’oggi, ha opposto l’Inghilterra alla Bulgaria. Protagonista assoluto della gara l’attaccante Harry Kane, autore di una tripletta, con due reti arrivate direttamente dal dischetto. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di ITV.

RIGORI – “Nel corso del primo tempo siamo stati sorpresi un paio di volte in contropiede, ma volevamo segnare ed è quello che siamo riusciti a fare. Per noi è un buon risultato, speriamo di ripeterci martedì contro il Kosovo. Sappiamo che sarà difficile, ma noi vogliamo conquistare un altro risultato positivo. Il record di rigori? E’ solamente questione di allenamento, ci lavoriamo in settimana e il giorno prima di una partita”.