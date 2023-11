Inghilterra, si rifiutano di giocare contro transgender. L’appello di Needham

La Sheffield & Hallamshire Women & Girls League nel caos. In queste ore, infatti, la calciatrice transgender Francesca Needham (protagonista nelle serie inferiori del South Yorkshire) ha accusato diversi episodi di discriminazione nei suoi confronti. Secondo quanto raccontato da Needham, ci sarebbe stato un rifiuto da parte di alcune a scendere in campo. Il tutto, a causa della sua presenza. "Nel migliore interesse del mio club e dei miei compagni di squadra che mi sostengono, ho preso la decisione di allontanarmi dal calcio per il prossimo futuro. È scoraggiante riconoscere che questa situazione contraddice tutte le politiche in tema di diversità e inclusione visto che ho diligentemente soddisfatto ogni singolo requisito stabilito dalla FA per giocare. Spero che questo problema di discriminazione nei miei confronti possa risolversi pacificamente e tempestivamente. Perché solo nell’unità possiamo sconfiggere la discriminazione”." - ha spiegato proprio Francesca Needham attraverso i canali social del Rossington Main Ladies Fc, il club di settima divisione di calcio femminile inglese dove la calciatrice attualmente gioca. Una speranza, quella della Needham, con l'augurio che possa presto diventare realtà dopo le discriminazioni subite di recente.