Inter, Conte: “Contento di Eriksen, importante la qualità nella rosa”

E’ terminata la sfida tra Udinese e Inter. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Eriksen è un ragazzo arrivato da cinque giorni con noi. Avendo sia Sensi che Gagliardini fuori, eravamo costretti ad accelerare il suo esordio. Deve ancora entrare nella nostra idea di gioco. Deve trovare il giusto ritmo e la giusta intensità, ma sono contento della sua prestazione. Aveva delle situazioni tattiche da seguire in fase di possesso e non possesso. Può migliorare molto in entrambe le fasi. Sono soddisfatto. Non era una partita semplice. L’Udinese ci aveva creato problemi anche a San Siro perché è una squadra molto fisica. Abbiamo cercato di fare noi la partita, mentre loro giocavano di ripartenza. Non è la prima partita in cui capita. Tante altre squadre si arroccano e cercano di ripartire. Aver messo qualità nella rosa ci aiuta a trovare soluzioni. Sono contento, eccezion fatta per gli ultimi dieci minuti quando ci siamo abbassati troppo. La miglior difesa è l’attacco.

LUKAKU – PORTIERI – Lukaku? Ha delle qualità importanti. Penso che oggi abbia giocato la sua miglior partita. E’ importante la doppietta per un attaccante come lui. Si è integrato molto bene con tutti. Handanovic ha avuto un problema. Lo staff cercherà di recuperarlo. Sono contento di Padelli: ha risposto presente in un momento importante, dando sicurezza alla difesa. Una squadra come l’Inter abbia bisogno di cambi importanti in panchina. Siamo partiti con ragazzi come Bastoni ed Esposito: vuol dire che lavoriamo anche per il futuro”.

VECINO – “Sono voci che fanno parte del mercato. Nell’ultimo giorno ho sentito voci di attaccanti che hanno rifiutato l’Inter… Ho grande stima e considerazione di Vecino”.