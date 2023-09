Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Colombia, Juan Cuadrado ha parlato del suo avvio di stagione all'Inter di Simone Inzaghi. "Il processo fin qui è stato molto buono, ho incontrato un bellissimo gruppo" - ha spiegato l'ex Juventus. "Sono felice, ho voglia di dare il mio contributo e per ora sta andando bene". Poi, ancora sulla squadra di Inzaghi, il colombiano ha concluso: "L'Inter è un bel gruppo, gioca un calcio che già conosco e questo ha reso tutto più semplice".