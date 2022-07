Inter, Inzaghi: “Dal 6 luglio lavoriamo per lo scudetto. Con Lukaku attacco super”

Simone Inzaghi , allenatore dell’ Inter , è pronto per ripartire per la nuova stagione. In un’intervista concessa ai microfoni di Dazn , il tecnico nerazzurro ha parlato dello scorso campionato e dei prossimi obbiettivi della squadra. Queste le sue parole:

”Avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno. Per farla diventare stratosferica è mancato lo scudetto, per due punti. Cercheremo di farlo quest'anno. Lavoriamo dal 6 luglio con quell'obiettivo. "Inter favorita? L'anno scorso dopo le varie cessioni non si parlava di Inter, poi siamo stati talmente bravi noi in 3-4 mesi a giocare bene che tutti quanti ci hanno indicati come i favoriti. Ci sono tantissime squadre che hanno speso molto più dell'Inter che avranno l'obiettivo di vincere - ha proseguito Inzaghi - Zhang? Avere una società vicina fa piacere, tutti i giorni ci supportano e cercano di non farci mancare niente. Il Milan ha fatto qualcosa di straordinario. Ci siamo incontrati 4 volte tra Coppa e campionato, una vittoria a testa e due pareggi. Nelle coppe europee abbiamo fatto meglio noi, loro meglio in campionato“.