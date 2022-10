Inter, Lukaku c’è: ecco quando può giocare

Il belga presto in campo per dare una mano ai nerazzurri.

Redazione ITASportPress

Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina. Sorride dunque l'Inter e soprattutto Simone Inzaghi che aveva dovuto fare a meno del belga ormai per circa due mesi. Come da previsioni, il centravanti è tornato ad assaporare le sessioni con i compagni dopo essere stato assente per diverse settimane.

Il bomber si era fatto male nella gara contro la Lazio, l'ultima disputata con la maglia dell'Inter fin qui in questa stagione. Nell'ambiente nerazzurro ora c'è solo un interrogativo: quando lo si potrà rivedere in campo per giocare un match ufficiale.

Sembra esserci fiducia per la convocazione contro la Fiorentina per questo weekend anche se il giocatore dovrebbe solamente accomodarsi in panchina. Resta possibile il suo impiego per la gara successiva, quella di Champions League contro il Viktoria Plzen che, in caso di vittoria, darà matematicamente il passaggio agli ottavi di finale del torneo. Non manca comunque molto al ritorno a tutti gli effetti di Big Rom!