Inter, trattative e scambi del secolo: 12 anni fa lo fece Moratti

12 anni fa veniva ufficializzata una delle trattative d calciomercato piùimportanti della storia neroazzurra.

Ci sono trattative indelebili, che segnano la svolta di una stagione, dal momento della loro realizazzione. Lo scambio tra Inter e Barcellona con al centro due campioni come Ibrahimovic ed Eto'o, segna in un modo o nell'altro l'annata 2009/10 delle due compagini, benissimo per l'Inter, non così soddisfacente per i blaugrana.