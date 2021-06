Italia, a Coverciano la prima “sconfitta” contro l’Under20: decide Cangiano

Partitella tra l'Italia di Mancini e l'U20

Redazione ITASportPress

L'Italia di Roberto Mancini torna "a perdere", si fa per dire. Reduce dalla vittoria in amichevole contro la Repubblica Ceca, la squadra Azzurra, composta dalle seconde linee che non hanno giocato nelle serata di Bologna, è scesa in campo contro la formazione U20 guidata dal mister Bollini.

A decidere la sfida, vinta dai più piccoli Azzurri è stato Gianmarco Cangiano che ha realizzato un bel gol allo scadere del primo mini-tempo giocato. Le due formazioni si sono affrontante su due mini-tempi da 20 minuti l'uno. In campo dei big Sirigu, Toloi e Raspadori che, per altro, hanno giocato per la squadra U20.

La squadra maggiore, invece, era composta da Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

Da sottolineare come la squadra di Roberto Mancini abbia creato qualche azione interessante soprattutto con Bernardeschi e Pellegrini anche se poi non ha trovato la via del gol. In ogni caso una "sconfitta" indolore che non intacca le statistiche importanti degli Azzurri, reduci da 27 risultati utili di fila.