Italia-Belgio, sono 8 i diffidati che rischiano di saltare la semifinale

Grande partita questa sera a Monaco di Baviera con in palio la semifinale

Sarà una sfida ad alta tensione Italia-Belgio visto che la posta in palio è altissima. C'è in ballo la semifinale di Euro 2020 a Monaco di Baviera questa sera, ma le due nazionali devono fare i conti anche con la situazione disciplinare. Italia e Belgio hanno tre diffidati per parte in vista delle semifinali. Tra gli Azzurri a rischio squalifica Barella, Di Lorenzo e Pessina. Nei Red Devils hanno già ricevuto un cartellino giallo Alderweireld, Thorgan Hazard e Vermaelen.