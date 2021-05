Italia, Chiellini: “Dobbiamo vivere Euro 2020 con entusiasmo”

Le dichiarazioni del difensore dell'Italia

A pochi passi dall’Europeo pesano le parole di Giorgio Chiellini, il veterano di questa Italia. “Abbiamo le carte in regola per far bene, le altre squadre sono forti e le rispettiamo, ma è normale avere ambizioni di vittoria. Tutte le partite saranno difficili, però noi possiamo arrivare lontano, possiamo giocarci tutto fino a Wembley. Dobbiamo vivere Euro2020 con entusiasmo, spensieratezza e un pizzico di follia. Giocare a Roma davanti a 20mila tifosi sarà meraviglioso”.