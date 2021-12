Italia U17 batte la Francia del figlio di Zidane

I ragazzi di Corradi non danno scampo alla formazione dei bleus: un uno due all’inizio del match siglato da Carboni e Bolzan. I francesi accorciano nel secondo tempo con Diallo ma Vacca chiude il match. Giovedì la seconda amichevole

La prima è dell’Italia. Oggi a Coverciano la Nazionale Under 17 ha superato i pari età della Francia per 3-1. Un risultato mai in discussione grazie agli Azzurrini che hanno imposto il loro gioco dall’inizio del match. Un inizio fulminante con due gol in rapida successione: Carboni apre le marcature e il raddoppio arriva dopo appena 6 minuti con Bolzan. Si va al riposo col doppio vantaggio, un lieve calo fisico nella ripresa consente ai bleus di accorciare le distanze grazie alla rete di Diallo ma i ragazzi di Corradi non mollano la presa e arrivano alla terza segnatura col subentrato Vacca.

La partita. Corradi schiera il 4-3-2-1, con Borriello in porta, la linea difensiva formata da Serra, Mane, Malaspina e Saiani; il capitano Lipani davanti alla difesa affiancato a destra da Parravicini e a sinistra da Di Maggio; Bruno dietro le punte, Carboni e Bolzan. L’Italia parte forte, gioco alto, buon possesso di palla, tanto movimento e i risultati si vedono subito: appena all’8’ è l’attaccante interista e figlio d’arte Valentin Carboni a entrare in area da sinistra, il suo tiro incrociato non viene intercettato dal portiere avversario e si infila nell’angolo opposto. Il pressing Azzurro non si ferma e dopo 6 minuti è Alessandro Bolzan a siglare il raddoppio: Di maggio, instancabile, su calcio da fermo serve in area la punta romanista che controlla e col destro, in girata, sorprende Restes. Il gioco dell’Italia non dà spazio e costringe Alcocer a tre cambi per ridare mordente alla propria squadra. Gli effetti non si vedono e la gara, ben controllata dal centrocampo azzurro, arriva al riposo senza particolari sussulti. Nella ripresa si manifesta un calo fisico da parte degli Azzurrini che tanto hanno speso nella prima frazione e al 64’, una fuga sulla destra di Sael Kumbedi innesca a centro area l’attaccante dello Strasburgo, Zoumana Diallo, che di destro trafigge Borriello e accorcia le distanze. Corradi dà fiato alla manovra sostituendo Saiani e Bolzan per Milani e Vacca ed è quest’ultimo, attaccante in forza alla Juventus a dare il colpo di grazia ai francesi: all’87’ fa tutto da solo, una percussione sulla destra lo porta a tu per tu con Restes, il suo tiro, la respinta e il rimpallo vincente portano a tre le reti dell’Italia. La partita finisce qui ma merita una nota in più: al 73’ per la Francia entra Elyaz Zidane, esterno sinistro delle giovanili del Real Madrid, figlio di Zinedine.