Juve Stabia, contro il Catania per riscattare il pareggio di Brindisi

Contro il Catania per riprendere la marcia, questo l'obiettivo della Juve Stabia di Guido Pagliuca, squadra capolista del girone C di Serie C . Dopo il pareggio per 1-1 contro il Brindisi (in gol Valenti e Candellone), la squadra campana si ritrova a 15 punti dopo sette giornate di campionato, fallendo dunque l'opportunità di mantenere un distacco più ampio dalla seconda della classifica del girone, il Benevento.

Catania, a Castellamare di Stabia contro una Juve Stabia alla ricerca del riscatto

Contro un Catania profondamente in difficoltà e segnato dalle incertezze dopo il deludente avvio di stagione, al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia quella di domenica 15 ottobre rischia di essere una gara più complessa del previsto per i rossazzurri. Già ampiamente difficile considerando forza e momento dell'avversario, la Juve Stabia vorrà infatti riscattare il pareggio rimediato a Brindisi in occasione della gara di martedì 10 ottobre. Un 1-1 che non lascia soddisfazioni ai gialloblù, desiderosi di riprendere la marcia già a partire dalla sfida di cartello contro il Catania. Per i rossazzurri invece, sarà un test dall'importanza enorme. In caso di successo al "Romeo Menti", la squadra potrebbe ritrovare quella consapevolezza nei propri mezzi ultimamente mancata. Nel caso di esito negativo invece, inevitabilmente la delusione non potrà che ampliarsi.