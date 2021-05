Juventus, Pirlo: “Non ho paura e non voglio rassegnazione. Per Champions ci siamo”

Il tecnico ha parlato in vista della gara contro il Sassuolo

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo che domani affronterà il Sassuolo in campionato. Dopo la sconfitta contro il Milan, la Vecchia Signora è chiamata ad un altro difficile impegno per provare a sperare ancora nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il mister dei bianconeri ha presentato la gara nel consueto appuntamento con la stampa.

SFIDA - "Che partita servirà contro il Sassuolo? Sicuramente una grande partita, non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi. Siamo a un punto dal quarto posto che vale la Champions, sono nel calcio da tanti anni e ne ho viste di tutti i colori", ha esordito Pirlo. "Rassegnazione non deve esserci ma positività, possiamo ancora andare in Champions e questa deve essere la corsa più importante". "Lo stato della squadra dopo il Milan? C'era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 col Milan. Nel calcio può succedere di tutto, il nostro obiettivo non cambia. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine". "Domani servirà una prova d'orgoglio collettiva".

GRUPPO - "Cristiano Ronaldo? Non abbiamo ancora parlato di questo, ha giocato tante partite e le ha fatte bene. Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi, domani per noi è importante e spero di avere tutti a disposizione". Sul resto della squadra: "Danilo ha recuperato dal problemino che ha avuto nelle scorse settimane e potrebbe partire dall'inizio così come Arthur".

PERSONALE - "Cosa intendevo dicendo che mi sono adattato? Avevo in mente qualcosa ma ad esempio non ho messo sempre la stessa formazione anche perché non ho sempre avuto tutti. Quindi ogni partita diventava diversa da programmare e impostare". "Paura? Non ne ho, penso solo al bene della Juventus, che viene prima di tutto, di giocatori e allenatori". "Se resto l'anno prossimo? Solo i risultati diranno quale sarà il mio destino".