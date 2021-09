Juventus, terza maglia flop: votata come la più brutta di agosto

La terza maglia dei bianconeri, quella gialla e blu, non è piaciuta agli utenti del noto sito specializzato Footy Headlines

Un avvio di stagione davvero da dimenticare per la Juventus che in campionato ha collezionato un solo punto in tre partite. Il debutto in Champions League contro il Malmoe potrebbe aver portato maggiore serenità, anche se le "delusioni" non abbandonano i bianconeri. Neppure fuori dal campo.