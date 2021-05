Koeman: “Barcellona incompleto, ma stagione positiva. Futuro? Ho un contratto”

Il tecnico olandese traccia un bilancio della stagione dei catalani

Il Barcellona conclude una stagione travagliata con il terzo posto in campionato. Un risultato non eccezionale, che si somma alla pesante eliminazione in Champions League. A salvare il bilancio ci pensa la Copa del Rey vinta contro l'Athletic Bilbao. Al termine del match, il tecnico Ronald Koeman ha spiegato il suo punto di vista sull'attuale situazione del club catalano: "Penso che quella odierna non sia stata la mia ultima partita. Ho un contratto. Parlate molto di questo argomento, ma sono sereno: se c'è qualcosa che la società vuole cambiare, deve parlare con me. La stagione non è stata male, tutt'altro, non è stata il massimo che si possa desiderare, ma non si può chiedere il massimo ogni anno e soprattutto se si parla di una squadra che si sta formando. Abbiamo molti giovani, in una squadra giovane, molto diversa da Real Madrid e Atletico".