La Fenice Amaranto nel girone I di Serie D: avversarie e calendario

Serie D, La Fenice Amaranto nel girone I

Un gruppo equilibrato e pieno di grandi realtà quello siculo-calabro-campano, che vedrà "La Fenice Amaranto" sfidare club blasonati come Trapani, Vibonese, Siracusa, Acireale, Licata e Akragas tra le altre. Per la data del debutto ufficiale invece, con ogni probabilità ci sarà da attendere. Sulla carta infatti, il primo impegno degli amaranto sarà al "Tupparello" di Acireale domenica 17 settembre ma, come raccontato in queste ore, la LND farà slittare la gara in modo tale da dare tempo alla società de "La Fenice Amaranto" di costruire la squadra. Per questo motivo, la prima data possibile per l'esordio in Serie D potrebbe essere quella del 24 settembre. Da calendario, allo stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria arriverà il Lamezia Terme, per quello che sarà subito un derby molto atteso.