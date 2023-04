L’Atalanta batte la Roma e torna a sognare la Champions

Al Gewiss Stadium di Bergamo segnano Pasalic, Toloi e Koopmeiners per i nerazzurri e Pellegrini per la Roma

La 31a giornata di Serie A si è chiusa stasera con la vittoria dell'Atalanta sulla Roma per 3-1. Successo meritato dei nerazzurri anche se i capitolini si sono presentati al Gewiss Stadium con tanti infortunati e anche nel finale di stasera hanno accusato forfait importanti. Per la Champions adesso è bagarre favolosa con l'arrivo della Dea. Primo tempo praticamente bloccato ma gli uomini di Gasperini passano con una conclusione al volo di Pasalic. Nella ripresa, l'Atalanta raddoppia con Toloi. La Roma prova a riaprirla con Pellegrini ma Koopmeiners fa 3-1 dopo circa 2' ma è agevolato da una paperona di Rui Patricio. Nel finale problema muscolare per Llorente che abbandona il campo, Dybala conclude la gara con una caviglia in disordine. Roma a 56 insieme al Milan, Inter 54, Atalanta a 52.