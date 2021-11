L’Olanda pareggia e rischia, Van der Vaart: “Van Gaal pensava di essere già qualificato ma…”

L'ex calciatore dopo il pari degli Oranje contro Montenegro

Da 0-2 a 2-2 contro una squadra, il Montenegro, che non aveva più nulla da dire al girone qualificatorio per Qatar 2022. Non fa una bella figura l' Olanda del CT Louis Van Gaal che viene aspramente criticata dall'ex Oranje Rafael Van der Vaart .

L'ex calciatore non ha digerito i cambi del commissario tecnico che, a detta sua, aveva già data per scontata la vittoria e dunque la qualificazione una volta avuto il doppio vantaggio. Parlando a NOS, Van der Vaart ha detto: "Siamo onesti, il modo in cui Van Gaal ha sostituito i giocatori... pensava già che fossimo qualificati a quel punto", le parole dell'ex centrocampista. "I giocatori che sono entrati hanno sbagliato tutto, ogni passaggio fatto da Koopmeiners è finito fuori. Sta giocando bene all'Atalanta? È vero, ma stasera questa cosa non ci è servita ad un ca**o".