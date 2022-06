Matthäus e il consiglio al Bayern: “Prenderei Lukaku al posto di Lewandowski”

Le parole dell'ex centrocampista tedesco

Uno degli argomenti più caldi in questo mercato estivo sarà sicuramente il futuro di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco vorrebbe lasciare i bavaresi per intraprendere una nuova avventura al Barcellona, ma il club tedesco non vuole far partire il giocatore e pretende che rispetti il contratto in essere fino a giugno 2023. Le parti sono dunque in disaccordo e Lothar Matthaus, ex capitano e bandiera di Inter e Bayern, ha dato un consiglio ai bavaresi per un eventuale sostituto di Lewandowski, in caso di una sua partenza. Queste le parole dell'ex giocatore alla Bild: