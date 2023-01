Mijatovic stronca Hazard: “Come parlare di un ex giocatore”

Predrag Mijatovic crede nella forza del Real Madrid e nella sua competitività in questa stagione. Parlando a Radio Marca, l'ex calciatore si è detto convinto che la formazione di Carlo Ancelotti non abbia particolari necessità in chiave mercato invernale. Non solo. Nelle parole dell'ex atleta, anche una dura stoccata a chi, la maglia dei Blancos la veste oggi: Hazard.