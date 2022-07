Milan, per De Ketelaere è stata fissata una deadline

Se non si dovesse chiudere in poche ore, la trattativa potrebbe saltare.

Il Milan continua a lavorare duramente per portare in Italia il belga De Ketelaere. In queste ore sono davvero tanti i rumors sulla trattativa che coinvolge i campioni d'Italia rossoneri e il Club Brugge. Dal Belgio, arrivano notizie non troppo rassicuranti sul braccio di ferro tra le due società.