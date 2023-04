Milan, Ibrahimovic di nuovo in gruppo: ecco quando può tornare in campo

Due giorni dopo il pareggio al Maradona contro il Napoli, che è valso l'accesso alle semifinali di Champions League, il Milan è tornato in campo per preparare il match di domenica delle ore 18 contro il Lecce.

E' quindi molto probabile che, oltre un mese dopo, Ibrahimovic sarà nuovamente convocato e a disposizione di Stefano Pioli. L'attaccante in ogni caso non scenderà di certo in campo da titolare, ma potrebbe essere un'alternativa preziosa a gara in corso, anche per allungare le rotazioni offensive in vista dell'ultima parte di stagione.