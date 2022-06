Monza, le prime parole di Ranocchia: “Contento di lavorare con Berlusconi e Galliani”

Il Monza è molto attivo in questa sessione di calciomercato. I brianzoli vogliono rinforzare la squadra in vista della loro prima esperienza in Serie A. Il primo acquisto del club è Andrea Ranocchia, proveniente dall'Inter dopo la scadenza del contratto. Il difensore italiano potrà dare il suo contributo grazie alla sua esperienza. Il giocatore ha firmato un biennale e ha voglia di tornare protagonista nella squadra di Stroppa. Nella giornata di oggi Ranocchia ha svolto le visite mediche e subito dopo ha rilasciato le sue prima parole da giocatore del Monza. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: