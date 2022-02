Muller accusato di crudeltà nei confronti dei suoi cavalli

Il calciatore tedesco nei guai

Come noto, il giocatore e la sua compagna gestiscono un allevamento di cavalli e in queste ore avevano annunciato che il loro animale D'Avie era "fuori causa" per un problema ad uno zoccolo procuratosi nel periodo che precede la fase riproduttiva. In tal senso, spiega il tabloid, Muller e sua moglie Lisa sono accusati di permettere ai loro cavalli di compiere "atti sessuali innaturali" nella loro fattoria al fine di ottenere dosi di sperma di cavallo che poi vengono congelate e vendute per circa 200 euro a dose.