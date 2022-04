Nagelsmann diventa vegetariano: “Il benessere degli animali è più importante”

La curiosa scelta dell'allenatore dei bavaresi

"Sono un po' nostalgico di aver perso il soprannome 'Hacki'. Ovviamente continuerò a essere altruista e a cuocere il polpettone. Il benessere degli animali è sicuramente lo slogan più importante per me, che ti astieni dal mangiare creature che hanno gli occhi. La seconda questione importante è la protezione dell'ambiente. Questo è un punto che è importante per me e dovrebbe essere importante per tutti. Anche questo mi ha convinto a rinunciare alla carne e al pesce. Non ho alcun problema quando ho la carne di fronte. Non lo mangio e non inizio nemmeno a sbavare. Non ho alcun sentimento di sacrificio".