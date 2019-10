Napoli, caso Ghoulam: escluso da Ancelotti per scarso rendimento in allenamento

Dopo i problemi avuti con Insigne, a Napoli sembra esserci un nuovo caso. Faouzi Ghoulam non è stato convocato per Salisburgo-Napoli per scelta tecnica: Ancelotti non è contento del rendimento in allenamento dell’algerino.

Nell’elenco dei convocati del Napoli per la sfida di Champions League contro il Salisburgo diramato nella giornata di ieri, non figuravano Hysaj, Maksimovic, Mario Rui e, appunto, Ghoulam. I primi due sono alle prese con problemi fisici, mentre il portoghese sta proseguendo il recupero da un problema muscolare. L’algerino, invece, sembra essere diventato un caso a causa del suo approccio agli allenamenti e il rendimento in campo.

Il terzino sinistro non ha preso parte alla gara contro il Verona di campionato e non è stato convocato neppure per la trasferta in Austria di Coppa. Come spiegato dal Corriere dello Sport, sembra che le ragioni dell’esclusione siano da collegare all’atteggiamento in allenamento del calciatore. Il tecnico Carlo Ancelotti non sarebbe infatti soddisfatto del rendimento del numero 31. Ecco il motivo delle continue esclusioni. Anche in precedenza, nella sfida contro il Torino, Ancelotti aveva scelto Hysaj come titolare con Ghoulam che era entrato solo per l’infortunio dell’albanese.