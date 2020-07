Napoli, Gattuso: “L’obiettivo è creare una mentalità vincente”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Genoa, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a SkySport: “Callejon ha scritto pagine importanti per questa squadra. È un professionista a 360 gradi ed è un onore per me allenare giocatori così. Sono contento. Abbiamo creato tante palle gol e dovremo ripartire dai 7 minuti della ripresa. I ragazzi stanno facendo fatica, spesso non accettano la critica del compagno, ma questo fa parte dell’essere squadra. Bisogna migliorare sfruttando quelle poche pause che abbiamo a disposizione. L’obiettivo è quello di creare una mentalità vincente e dobbiamo continuare così. Questa squadra quando vuole giocare sa giocare. Io dico sempre che noi dobbiamo guardare la classifica e ora siamo a 15 punti dall’Atalanta. Qui ci sono giocatori forti e non possiamo avere questo divario“.