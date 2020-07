Palermo, per la mediana l’idea è Crisetig

Il Palermo inizia a guardarsi attorno per la stagione che verrà. L’intenzione è quella di costruire una squadra forte e pronta per la promozione fin dalla prossima annata, e per farlo servirà un calciomercato importante.

DUE ACQUISTI PER REPARTO

L’idea dell’amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola, è quello di effettuare due acquisti per reparto, in modo da rinforzare la rosa in ogni zona del campo e non restare sguarniti nel corso della stagione se dovesse subentrare qualche squalifica o infortunio. Per la difesa servirà un terzino sinistro e un centrale di esperienza, in attacco almeno un centravanti di razza che sappia lavorare con la squadra e buttare la palla in rete, e per la zona centrale del campo sarà necessario almeno un mediano da affiancare al francese Malaury Martin.

IDEA CRISETIG

L’idea per il centrocampo adesso è rappresentata da Lorenzo Crisetig, regista cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Classe 1993, l’ultima stagione l’ha giocata al Mirandés, club di Liga2, riuscendo a collezionare appena 8 presenze. Il contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, col giocatore che però ancora non si è liberato dalla squadra spagnola, tant’è che nel corso dell’ultima partita contro il Las Palmas il ragazzo ha presenziato in panchina. La trattativa non è facile, considerato che il calciatore ha richieste dalla Serie B, in particolar modo dalla Reggina. Sagramola però conta di far leva sull’importanza del progetto palermitano per convincere il calciatore a scendere di una categoria, nell’ottica di una pronta risalita in serie cadetta.