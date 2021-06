Pandev rivela: “Stankovic e altri ex compagni mi dicono di continuare a giocare”

L'attaccante macedone riflette sulle prossime mosse

Continuare o lasciare con il calcio giocato? Questo sembra essere il dilemma di Goran Pandev . L'attaccante macedone è reduce da una grandissima stagione con il Genoa e ora vivrà anche l'emozione di far parte della selezione della sua Nazionale impegnata per la prima volta all'Europeo. Insomma, un pieno di soddisfazioni per l'ex Lazio e Inter. Tuttavia qualche pensiero agita ancora i suoi sonni.

Durante un'intervista a Cronache di Spogliatoio, Pandev ha rivelato di riflettere ancora sulla decisione da prendere per la sua carriera: "Io parlo spesso con i miei ex compagni, tipo Stankovic. Mi dicono: ‘Gioca finché ce la fai, c’è sempre tempo per smettere’. Poi io non ho avuto tanti infortuni gravi, forse per questo sto ancora fisicamente bene. C’è gente che ha smesso prima di me perché ha avuto tanti infortuni". E allora come fare? Nella prossima stagione sarà ancora il faro del Genoa?