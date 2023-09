Pepé, dal trasferimento da 80 milioni al Trabzonspor gratis: i dettagli

Incredibile parabola discendente nella carriera di Nicolas Pepé , calciatore ex Arsenal e diventato ufficialmente un nuovo tesserato del Trabzonspor , club turco. L'ivoriano infatti, appena tre anni fa venne pagato oltre 80 milioni di sterline dal club inglese per strapparlo al Lille , al tempo proprietario del cartellino.

Adesso, dopo tre stagioni deludenti in Inghilterra e in Premier League con la maglia dell'Arsenal di Mike Arteta, Nicolas Pepé è ripartito dal Trabzonspor. La curiosità però è nel costo del cartellino, pari a zero. Gli inglesi infatti, hanno deciso di regalare il calciatore ivoriano al club turco.