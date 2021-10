Pochettino: “Pallone d’Oro? Lo darei a Messi. Lewandowski secondo e CR7 terzo”

Il tecnico del Psg tra assegnazione del Pallone d'Oro, la Champions e i rumors sul futuro di Mbappé

MBAPPE' E CHAMPIONS - Oltre al Pallone d'Oro, ci sono tanti altri argomenti caldi per il manager del Psg: "Champions? Credo che il Chelsea sia la favorita. Semplicemente perché è una squadra forte ed è campione in carica". Poi sulla stellina parigina Mbappé: "Sta bene, è calmo e ha personalità. Per avere la sua età è molto maturo. Ama il calcio e per il suo futuro prenderà la decisione che riterrà migliore. Dal punto di vista della società si farà di tutto per tenerlo. Le possibilità che Mbappé possa cambiare idea e rimanere ci sono".