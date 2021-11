Portogallo, ct Santos: “Abbiamo il vantaggio di giocare sempre in casa e non viaggiare”

Fernando Santos ha commentato il sorteggio degli spareggi per la Coppa del Mondo 2022, che ha portato la nazionale turca sulla strada del Portogallo

Il Ct della Nazionale Fernando Santos si è rifiutato di guardare all'Italia, possibile avversaria nella finale playoff, e ha parlato solo della Turchia, avversaria della Nazionale in semifinale per l'ultimo pass per il Mondiale 2022. “Non vale la pena iniziare a parlare in questo argomento dell'Italia. Come ha detto bene Mancini, che ha parlato che prima della finale c'è da eliminare la Macedonia del Nord, noi dobbiamo concentrarci sulla Turchia, questa è la partita importante per noi", ha esordito il ct che poi è tornato sull'urna di Zurigo. "Il sorteggio è una lotteria, le cose vanno come devono andare. Ci sono cose positive sul sorteggio, fin dall'inizio giocandolo in casa le due partite. È questo un vantaggio potendo avere il nostro pubblico e per evitare la stanchezza dei viaggi", ha aggiunto Fernando Santos.