Premier League, Henry e Shearer nella Hall of Fame

I due ex attaccanti sono i primi calciatori ad entrare nella PL Hall of Fame

Alan Shearer, ex attaccante del Blackburn e del Newcastle, detiene ancora il record di miglior realizzatore della Premier League con 260 gol in 441 presenze in 14 stagioni. Ma non solo. Ha vinto il titolo con il Blackburn con Kenny Dalglish nella stagione 1994/95 e ha segnato 148 gol nella massima serie durante 10 anni nel suo club per ragazzi Newcastle dal 1996 al 2006. L'ex bomber ha vinto per ben tre volte la Scarpa d'Oro e rimane l'unico giocatore ad aver raggiunto 100 gol in Premier League con due squadre diverse.