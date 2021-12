Premier League, i club dico no allo stop per il Covid: avanti col Boxing Day

Il campionato inglese andrà avanti nonostante i contagi Covid

Continua la difficile situazione dei contagi Covid in Inghilterra. Nelle scorse settimane era nata l'ipotesi di fermare anche la Premier League a causa dei numerose positività di giocatori e membri dello staff, oltre al rinvio di alcune partite nello scorso weekend di campionato. Secondo quanto riporta The Sun, nella giornata di oggi i 20 club della lega hanno deciso di non interrompere la stagione, nonostante il crescente aumento dei casi di positività tra i tesserati.