Rafinha verso l’addio al Barcellona: l’ex Inter ha due offerte

Doveva riprendersi il Barcellona con le sue geometrie. Rafinha non ha trovato spazio finora e l’eventuale riconferma di Quique Setien non gioca a suo favore. Così il centrocampista spagnolo di origini brasiliane è davvero tentato di lasciare il club catalano per provare a rilanciarsi altrove, ripetendo quanto fatto in precedenza con Inter e Celta Vigo.

Secondo quanto riportato da Don Balon, Rafinha avrebbe anche un discreto mercato. Il giocatore, che ha militato in Serie A per una stagione, nel 2017/18, contribuendo a riportare l’Inter in Champions League, è particolarmente gradito in Premier League. I club inglesi sono pronti a farsi avanti. Tuttavia, sempre secondo il portale spagnolo, il centrocampista avrebbe anche ricevuto una chiamata dalla Cina da parte di una società che sarebbe disposta a offrirgli 25 milioni di euro.