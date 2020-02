Rami e il sì al Sochi: “Qui per passione. Non penso al denaro…”

Ha scelto la Russia per ripartire. Adil Rami, ex difensore del Milan, ha spiegato in conferenza stampa la sua decisione di trasferirsi al Sochi: “Spero in una bella avventura. Giocherò in una squadra giovane, con grandi ambizioni e un grande stadio. Avevo molte alternative, tra cui quella di rimanere in Turchia e giocare con il Fenerbahçe che è un grande club. Ma avere prendere lo stipendio e non giocare non era giusto. Non ho mai dimenticato che la mia più grande passione è il calcio, non il denaro. Ho una grande carriera alle spalle e non ho nulla da dimostrare a nessuno, voglio solo giocare a calcio. Avevo un’altra opzione in Russia, ma il mio agente mi ha indirizzato qui”.