Rangnick esalta Ronaldo: “È determinante e semplicemente eccezionale”

Le parole del tecnico tedesco

“Il 2-0 ci avrebbe dovuto semplificare la vita, ma poi non abbiamo difeso bene. Le parate di de Gea ci hanno tenuto in vita. Era molto importante vincere, ma il modo in cui abbiamo giocato non è stato abbastanza buono. È una questione di intensità e fisicità. Come contro il Tottenham, Ronaldo è stato molto determinante. Non sono stati gol facili, è stato semplicemente eccezionale. Classifica? Non ha senso interessarsi agli altri risultati, dobbiamo occuparci dei nostri”.