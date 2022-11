Reggina esulta: Canotto e Hernani gelano il Genoa

La Reggina vince 2-1 e aggancia a 22 il Genoa al secondo posto in classifica.

La dodicesima giornata del campionato di Serie B si è chiusa con il Monday Night dello stadio “Oreste Granillo” dove si sono affrontate la Reggina di Filippo Inzaghi e il Genoa di Blessin. Bella partita e tanta qualità in campo. La vittoria è andata ai calabresi che hanno prevalso con il punteggio di 2-1. La Reggina ha sbloccato il match con Canotto. Aramu trova il pareggio di testa. Menez sbaglia un rigore nel primo tempo. Nella ripresa altro rigore per la Reggina: Hernani trasforma. E' il gol che decide il match e riporta al successo i padroni di casa. La Reggina vince 2-1 e aggancia a 22 il Genoa al secondo posto in classifica.