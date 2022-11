Reggina, Inzaghi: “Contro il Genoa servirà il 120%. Siamo pronti”

”Il Genoa è un gradino sopra tutte le altre, giochiamo in casa, servirà la partita perfetta, ma ci sono i presupposti per fare una grande gara. I rossoblù hanno vinto tanto fuori casa , ma non mi sorprende, ha una rosa con tanti calciatori di A e ha comprato tanti calciatori top in B, sarà l'unica certezza di questo campionato, è la squadra più forte. Non ci snatureremo, abbiamo rispetto del Genoa, ma non abbiamo paura di nessuno. A Cagliari e a Parma ce la siamo giocata alla pari, avremo una grande spinta del pubblico, ma per fare risultato devi giocare oltre il 100%, devi sfruttare ogni occasione, ma la squadra è pronta per fare l'impresa. Abbiamo tanto da guadagnare. Quando si cambiano 20 calciatori, l'allenatore e la società bisogna fare un processo di crescita giorno dopo giorno. Sono sempre più contento di essere qui, conosco sempre di più i calciatori, tra due mesi li conoscerò ancora meglio. Il processo di crescita è stato più rapido di quello che aspettavamo, sin qui non siamo mai stati messi sotto da nessuno. Speriamo che dopo la fine della gara possiamo dire di aver fatto un passettino avanti”.