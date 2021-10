Rocchi: “Soddisfatto della prova degli arbitri ieri. Ottime prestazioni”

Parla il designatore degli arbitri

L'ex arbitro Gianluca Rocchi , ora designatore per la Serie A e la Serie B, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per affrontare i temi caldi della giornata del massimo campionato appena trascorsa. L'ex fischietto ha detto la sua sugli episodio importanti nei big match Inter-Juventus e Roma-Napoli.

OTTIMA PROVA - "Ho deciso di fare questo piccolo intervento per dire che noi non ci tiriamo indietro da eventuali errori, peraltro di ieri sono assolutamente soddisfatto, una giornata ottima per noi", ha detto Rocchi . "Stiamo assistendo a partite bellissime ed è anche merito degli arbitri: col rientro del pubblico e un campionato molto competitivo diventa più difficile anche per noi, ma abbiamo fatto una scelta puntando su un gruppo giovane e sono contento di come ha approcciato le gare, spero continuino su questa strada".

ROMA-NAPOLI - "Cosa è successo tra Spalletti e Massa? Entrambi si sono scusati al termine della gara e l'ho apprezzato. So che l'adrenalina ti fa perdere il controllo. Spalletti è toscano come me e se avesse fatto una battuta a me che sono toscano l'avrei vissuta diversamente. In quel momento Massa l'ha vissuta in quel modo e ha reagito di conseguenza".