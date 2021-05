Roma, il primo rinforzo per Mourinho viene da Parigi

Il terzino italiano sembra destinato a lasciare il Psg

A Roma, sponda giallorossa, non si smette di immaginare il futuro con José Mourinho in panchina. L'annuncio dell'arrivo del portoghese, ex Inter, ha ovviamente scatenato la fantasia. Anche perché lo Special One è garanzia di grandissimi colpi di mercato. Per il momento non ci sono ufficialità, ma qualcosa inizia a muoversi, specialmente tenendo conto che la Roma deve ancora risolvere la posizione di alcuni elementi girati in prestito.