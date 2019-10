Salisburgo-Napoli e Inter-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Mercoledì di Champions League, questa sera in campo le italiane Inter e Napoli: entrambe sfide toste, perché i nerazzurri se la vedranno a San Siro contro il Borussia Dortmund in una gara praticamente da dentro o fuori, mentre gli azzurri saranno in trasferta a Salisburgo, formazione ostica già in grado lo scorso anno in Europa League di battere gli uomini di Ancelotti.

Il Napoli sceglie di lasciare in panchina Insigne, Milik e Llorente, dando spazio a Mertens e Lozano. Luperto in difesa con Koulibaly, Zielinski esterno sinistro. Nell’Inter Gagliardini prende il posto dell’infortunato Sensi, davanti non possono mancare Lautaro Martinez-Lukaku.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl, Delaney; Sancho, Witsel, Hazard; Brandt. All. Favre

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Mwepu, Junuzovic, Minamino; Haaland, Hwang. All. Marsch

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti