Sampdoria, in Sardegna per sfatare il tabù Cagliari

Per la squadra blucerchiata una trasferta delicata all'Unipol Domus di Cagliari

ASSENZE E RECUPERI - Con il rientro dei nazionali ed i recuperi di Gabbiadini, Verre e Torregrossa, la preparazione per la Sampdoria, in vista di domenica, sta per concludersi. Il tecnico blucerchiato a pochi giorni dal match con i sardi, sa già di non poter contare su Damsgaard, per lui un problema muscolare alla coscia sinistra, riportato con la sua Nazionale danese, qualche giorno fa. Assieme a lui non saranno della partita anche Ihattaren per motivi personali, Vieira per infortunio e Askildsen a causa di un influenza. Tutti gli altri invece saranno utilizzabili dal primo minuto, anche se giocatori come Ekdal e Verre non hanno così tanti minuti nella gambe.