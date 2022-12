Sampdoria, Montevago show nell’ultima amichevole del ritiro in Turchia

La Sampdoria di Dejan Stankovic ha disputato questa mattina l'ultimo test amichevole del ritiro invernale in Turchia. I blucerchiati hanno affrontato i kazaki del Kayan . Tra i blucerchiati indisponibili Winks , Verre , Vieira e Gabbiadini . In panchina Bereszynski e Caputo , che sono protagonisti di alcune voci di mercato. Dopo varie occasioni fallite al 33' la Samp sblocca il risultato con la rete di Montevago : Djuricic batte un’altra punizione dal limite, sulla respinta della difesa tiro di Rincon e traversa ma questa volta Montevago è il più lesto a raccogliere il rimbalzo e a segnare.

Al 33’ della ripresa ancora Montevago in gol, dopo un contropiede. Al 41' è ancora il giovane attaccante ad andare a segno, tripletta dunque per il classe 2003. Ora la Sampdoria farà ritorno in Italia per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato. Queste le formazioni iniziali del match: