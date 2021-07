Sampdoria, Thorsby: “D’Aversa ha le idee chiare. Euro 2020? L’Italia lo meritava”

Thorsby analizza gli obiettivi della Sampdoria in vista della prossima stagione

Tra le note liete in casa Sampdoria nell'ultima stagione c'è sicuramente Morton Thorsby. Il centrocampista norvegese si è distinto per il suo ottimo rendimento. In vista della prossima annata sembra avere già le idee chiare, come dimostra ai microfoni del Secolo XIX: "Voglio crescere alla Samp, il mio percorso non è concluso. Qui sto bene, sono stati i due anni più belli della mia carriera. Ho sempre detto che voglio continuare a crescere qui alla Sampdoria perché non ritengo chiuso il mio percorso. D'Aversa? Lo conosco da 4 giorni ma ha le idee chiare, mi pare molto focalizzato sul lavoro da fare".