Sassuolo, De Zerbi: “La sconfitta contro il Milan è colpa mia perchè…”

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi commenta così ai microfoni di Sky la sconfitta interna contro il Milan: “Ci dispiace per aver avuto un approccio così negativo oggi. Con l’Inter e con il Milan abbiamo regalato gol su nostri errori e non va bene contro avversari forti. Questa sconfitta però è colpa mia perchè ho sbagliato a valutare certi calciatori forti che faticano a tenere il livello che chiedo. Forse sono troppo esigente nei confronti di chi non può dare di più. I ragazzi mi hanno abituato a partite diverse e forse io ho sbagliato a mettere troppa pressione. Li lascerò più tranquilli perchè sono ragazzi serissimi ma forse serve autostima e giocare senza paura. Se ci facciamo i gol da soli qualche domanda è giusto che me la pongo anche io. Il Milan mi ha impressionato come autostima dei giocatori che ho visto dal vivo”.