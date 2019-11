Sassuolo, De Zerbi: “Siamo in crescita, ma subiamo troppe critiche”

Con sette punti raccolti nelle ultime quattro partite il Sassuolo sembra aver preso la marcia giusta in campionato dopo un inizio titubante.

Il 3-1 al Bologna vale il sorpasso in classifica sui corregionali e una bella iniezione di autostima.

L’allenatore dei neroverdi Roberto De Zerbi è soddisfatto ai microfoni di Sky Sport, ma si toglie qualche sassolini dalle scarpe: “Oggi sono davvero contento per tutto, prestazione e risultato. Stiamo migliorando e vogliamo anche fare meglio di stasera, però non è giusto che il Sassuolo con 10 punti e una partita in meno venisse giudicato meno bene di un Bologna con due punti in più. Ci sono preoccupazioni eccessive attorno a noi”.

“Il Bologna aveva molti assenti, ma pure noi ne abbiamo tanti in particolare in difesa. Siamo sulla strada per tornare a essere noi stessi. Abbiamo avuto coraggio andando a prenderli alti e siamo stati premiati”.

Infine un’autodifesa su chi accusa il Sassuolo di avere poco equilibrio: “Noi curiamo la fase difensiva come quella offensiva, poi a fare la differenza è la voglia di non subire gol”.