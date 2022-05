Serie A femminile, la Top 11 dell’ultima giornata

Tante sorprese questa settimana nella Top 11 dell’ultimo turno di campionato. Ecco lo schieramento completo secondo le statistiche Opta

Tuija Hyyrynen (TD) – La giocatrice finlandese, nella sfida con il Milan, è stata la migliore tra le bianconere per palloni recuperati (sei, in generale solo Agard la precede a sette) e la seconda per passaggi riusciti (44) tra tutte quelle scese in campo, alle spalle di Lenzini (63).